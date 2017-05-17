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13-й гол нападающего «Зенита» Артема Дзюбы в сезоне сломал «Краснодар»
В матче 29-го тура чемпионата России «Зенит» на «Петровском» победил «быков».
Гол:
1:0 – Артем Дзюба, 12'
- Дзюба забил 13-й мяч в чемпионате России-2016/17.
- У лидера гонки бомбардиров Федора Смолова («Краснодар») 15 голов.
- Голкипер сине-бело-голубых Андрей Лунев получил травму локтя и ушел с поля на 45-й минуте.
- После этого матча «Краснодар» опустился на пятое место, уступая «Ростову» 2 очка.
- «Зенит» остался на третьем месте, ЦСКА опережает команду Мирчи Луческу на 1 балл.
- Последний матч сезона команды проведут на выезде 21 мая в 15:00 по московскому времени.
- «Зенит» сыграет с «Локомотивом», «Краснодар» – с «Томью».
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