Getty Images

«Крылья Советов» нанесли «Томи» четвертое поражение подряд в РФПЛ

«Крылья Советов» нанесли «Томи» четвертое поражение подряд
Eurosport

47 мин. назад

Матч 29-го тура чемпионата России завершился со счетом 2:0.

«Томь» – «Крылья Советов» – 0:2

0:1 – Джанни Бруно, 5’

0:2 – Сергей Корниленко, 80’

  • «Крылья» набрали 28 очков и на 4 балла опережают «Арсенал», вылетающий в ФНЛ напрямую. У туляков есть матч в запасе.
  • Самарцы на 2 балла отстают от спасительного 12-го места, но у «Анжи» есть матч в запасе.
  • «Томь» осталась с 14 очками и давно потеряла шансы на спасение.
  • В активе сибирской команды 1 победа в 21 последнем матче РФПЛ.

Лучший спортивный телеграм

По теме

Чемпионат России

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Сила расстановки. Как «Лацио» и «Ювентус» будут грызть друг друга в финале

03:15
Популярные видео
Хищная драка в матче «Нэшвилла» и «Анахайма», которая заворожила даже арбитров
3 454 просмотров6 ч
«Мне нужно пожрать, чтобы дурно аж стало». Владимир Стогниенко – о продуктах и футболе
 349 просмотров22 ч
А еще вам может понравиться