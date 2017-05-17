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«Крылья Советов» нанесли «Томи» четвертое поражение подряд в РФПЛ
Матч 29-го тура чемпионата России завершился со счетом 2:0.
«Томь» – «Крылья Советов» – 0:2
0:1 – Джанни Бруно, 5’
0:2 – Сергей Корниленко, 80’
- «Крылья» набрали 28 очков и на 4 балла опережают «Арсенал», вылетающий в ФНЛ напрямую. У туляков есть матч в запасе.
- Самарцы на 2 балла отстают от спасительного 12-го места, но у «Анжи» есть матч в запасе.
- «Томь» осталась с 14 очками и давно потеряла шансы на спасение.
- В активе сибирской команды 1 победа в 21 последнем матче РФПЛ.
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