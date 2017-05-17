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«Локомотив» без Ари расправился с «Уралом» в 29-м туре чемпионата России

«Локомотив» без Ари расправился с «Уралом»
Eurosport

1 час назад

Уральцы продлили безвыигрышную серию до шести матчей – 1:2.

«Урал» – «Локомотив» – 1:2

Голы:

0:1 – Неманья Пейчинович, 33'

0:2 – Мануэл Фернандеш, 44' (пенальти)

1:2 – Соломон Кверквелия, 78' (автогол)

Удаление:

Алексей Миранчук («Локомотив»), 61'

  • «Локомотив» набрал 42 очка и поднялся на седьмое место в таблице.
  • «Урал» с 30 баллами – 11-й.
  • В заключительном туре чемпионата России «Локомотив» примет «Зенит», а «Урал» погостит у «Уфы».

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