Eurosport
«Локомотив» без Ари расправился с «Уралом» в 29-м туре чемпионата России
Уральцы продлили безвыигрышную серию до шести матчей – 1:2.
Голы:
0:1 – Неманья Пейчинович, 33'
0:2 – Мануэл Фернандеш, 44' (пенальти)
1:2 – Соломон Кверквелия, 78' (автогол)
Удаление:
Алексей Миранчук («Локомотив»), 61'
- «Локомотив» набрал 42 очка и поднялся на седьмое место в таблице.
- «Урал» с 30 баллами – 11-й.
- В заключительном туре чемпионата России «Локомотив» примет «Зенит», а «Урал» погостит у «Уфы».
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