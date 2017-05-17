«Он все видит». Чемпионский перформанс фанатов «Спартака», который не стыдно показать в Европе

Поклонники красно-белых отлично подготовились к матчу 29-го тура РФПЛ против «Терека».

За несколько минут до стартового свистка на фанатских секторах появились два баннера, один из них – с Николаем Старостиным и надписью «Он все видит». Остальные поклонники держали в руках красно-белые бумажки.

В начале второго тайма фанаты вывесили еще два полотна, на которых отдали должное игрокам и главному тренеру Массимо Каррере.

«Спартак» победил «Терек» со счетом 3:0.

Москвичи впервые с 2001 года стали чемпионами страны.

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