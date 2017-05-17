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«Ростов» разобрался с «Анжи» и стал четвертым в чемпионате России

«Ростов» разобрался с «Анжи» и стал четвертым
Eurosport

46 мин. назад

Гостям хватило трех минут, чтобы сделать результат в игре 29-го тура РФПЛ.

«Анжи» – «Ростов» – 1:2

Голы:

0:1 – Сердар Азмун, 61'

0:2 – Дмитрий Полоз, 64'

1:2 – Александр Прудников, 78'

  • Ростовчане набрали 48 очков и благодаря поражениям «Терека» и «Краснодара» вышли на четвертую строчку.
  • В 30-м туре «Ростов» сыграет с «Оренбургом» на выезде.
  • «Анжи» встретится с ЦСКА в Москве.

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