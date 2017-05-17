Getty Images
«Ростов» разобрался с «Анжи» и стал четвертым в чемпионате России
Гостям хватило трех минут, чтобы сделать результат в игре 29-го тура РФПЛ.
Голы:
0:1 – Сердар Азмун, 61'
0:2 – Дмитрий Полоз, 64'
1:2 – Александр Прудников, 78'
- Ростовчане набрали 48 очков и благодаря поражениям «Терека» и «Краснодара» вышли на четвертую строчку.
- В 30-м туре «Ростов» сыграет с «Оренбургом» на выезде.
- «Анжи» встретится с ЦСКА в Москве.
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте