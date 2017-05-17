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Полиция задержала солиста «Би-2» на «Открытие Арене» с марихуаной

Полиция задержала солиста «Би-2» на «Открытие Арене» с марихуаной
Eurosport

16 мин. назад

На следующий день после выхода нового клипа.

Вокалист рок-группы «Би-2» Егор Бортник (Лева) посетил матч «Спартака» с «Тереком» с наркотиками.

«Лева Би-2 был задержан после того, как у него нашли косяк с марихуаной», – рассказал РИА «Новости» источник в правоохранительных органах.

Пресс-служба ГУМВД по Москве подтвердила, что на стадионе задержали гражданина с запрещенными веществами, но его имени не уточнила. По факту задержания проводится проверка.

Директор группы «Би-2» Руслан Волков отказался комментировать информацию о задержании, пояснив, что сейчас группа находится в отпуске.

  • Бортника задержали на следующий день после выхода нового клипа группы.
  • «Спартак» победил «Терек» со счетом 3:0.

Канал на YouTube, на котором нет клипов «Би-2», но есть классный спорт

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