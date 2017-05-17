«Арсенал» не выиграл у «Амкара» в матче 29-го тура РФПЛ, но и не проиграл

«Арсенал» – «Амкар» – 0:0

Игроки «Арсенала» нанесли 12 ударов по воротам соперника и 4 раза попали в створ. «Амкар» отметился семью выстрелами по створу Владимира Габулова, но вратарь вступил в игру лишь раз.

«Амкар» набрал 35 очков и занимает десятое место.

«Арсенал» с 25 баллами расположился на предпоследней строчке в зоне вылета.

В заключительном туре «Амкар» сыграет дома с «Рубином», «Арсенал» примет «Спартак».

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