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«Арсенал» не выиграл у «Амкара» в матче 29-го тура РФПЛ, но и не проиграл
Команды забыли забить – 0:0.
Игроки «Арсенала» нанесли 12 ударов по воротам соперника и 4 раза попали в створ. «Амкар» отметился семью выстрелами по створу Владимира Габулова, но вратарь вступил в игру лишь раз.
- «Амкар» набрал 35 очков и занимает десятое место.
- «Арсенал» с 25 баллами расположился на предпоследней строчке в зоне вылета.
- В заключительном туре «Амкар» сыграет дома с «Рубином», «Арсенал» примет «Спартак».
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