Eurosport
Николас Ломбертс попрощался с фанатами в футболке, сшитой из всех джерси «Зенита» за 10 лет
Душераздирающий эпизод.
Матч между «Зенитом» и «Краснодаром» в 29-м туре РФПЛ стал последним для Ломбертса в Питере. Бельгиец провел на поле символические 3 минуты, после чего совершил круг почета.
Специально для церемонии прощания с фанатами «Зенит» сшил для Николаса футболку из элементов клубных джерси за последние 10 лет.
Болельщики проводили Нико аплодисментами, а партнеры покачали на руках.
Еще во время матча поклонники усеяли трибуны баннерами с благодарностями игроку и огромным полотном с его изображением.
- Ломбертс перешел в «Зенит» из «Генка» в 2007 году.
- 32-летний защитник провел за питерцев 196 матчей и забил 9 голов.
- Вместе с «Зенитом» Николас выиграл Кубок и Суперкубок УЕФА, четырежды чемпионат России и дважды Кубок России.
- Новым клубом Ломбертса станет бельгийский «Остенде».
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