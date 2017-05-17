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Николас Ломбертс попрощался с фанатами в футболке, сшитой из всех джерси «Зенита» за 10 лет

Ломбертс попрощался с фанатами в футболке, сшитой из всех джерси «Зенита» за 10 лет
Eurosport

54 мин. назад

Душераздирающий эпизод.

Матч между «Зенитом» и «Краснодаром» в 29-м туре РФПЛ стал последним для Ломбертса в Питере. Бельгиец провел на поле символические 3 минуты, после чего совершил круг почета.

Специально для церемонии прощания с фанатами «Зенит» сшил для Николаса футболку из элементов клубных джерси за последние 10 лет.

Болельщики проводили Нико аплодисментами, а партнеры покачали на руках.

Еще во время матча поклонники усеяли трибуны баннерами с благодарностями игроку и огромным полотном с его изображением.

  • Ломбертс перешел в «Зенит» из «Генка» в 2007 году.
  • 32-летний защитник провел за питерцев 196 матчей и забил 9 голов.
  • Вместе с «Зенитом» Николас выиграл Кубок и Суперкубок УЕФА, четырежды чемпионат России и дважды Кубок России.
  • Новым клубом Ломбертса станет бельгийский «Остенде».

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