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Мирча Луческу: «Есть ощущение, что Виталий Мутко дал знак против «Зенита» после игры со «Спартаком»

Луческу: «Есть ощущение, что Мутко дал знак против «Зенита» после игры со «Спартаком»
Р-Спорт

24 мин. назад

Румынский специалист дал жару на пресс-конференции и назвал журналистов идиотами.

Главный тренер «Зенита» после матча 29-го тура РФПЛ против «Краснодара» (1:0) назвал журналистов тупыми людьми и обвинил президента РФС Виталия Мутко в бедах клуба.

«После домашней игры со «Спартаком» у нас начали появляться большие проблемы, сами знаете какого характера. Некорректными были высказывания президента федерации после игры: такое ощущение, что он дал знак против «Зенита», – сказал Луческу журналистам.

Румынский специалист отметил, что сохраняет надежду обогнать ЦСКА.

«В футболе все возможно. Нужно подготовиться серьезно к московской встрече с «Локомотивом» и победить. Давление СМИ было очень большое с начала моей работы здесь.

К сожалению, за последние 20 лет это впервые, когда моя команда может занять третье место. Самый сильный расстроенный из присутствующих – это я. Было большое давление, порой не так жестко нас надо было критиковать, а порой и похвалить. Весь год работали в очень сложных условиях», – добавил Мирча.

  • За тур до завершения чемпионата России «Зенит» занимает третье место с отставанием от второго на 1 очко.
  • Если «Зенит» не обгонит ЦСКА, то второй год подряд не попадет в Лигу чемпионов.
  • По информации некоторых источников, Луческу покинет «Зенит» по окончании сезона-2016/17.

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