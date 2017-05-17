Getty Images
Фанаты «Спартака» заполнили все поле после матча с «Тереком» и утащили со стадиона даже штанги
Болельщики сделали все, чтобы запомнить чемпионство-2017 надолго.
По окончании матча 29-го тура РФПЛ против «Терека» фэны красно-белых высыпали на поле и принялись обниматься и фотографироваться с теми игроками, которые не успели ускакать в раздевалку.
Тут же желающие начали разбирать на запчасти ворота «Открытие Арены». Особенно четкие парни утащили домой штанги и перекладины.
- «Спартак» выиграл первый чемпионский титул с 2001 года в 27-м туре.
- «Спартак» победил «Терек» со счетом 3:0.
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте