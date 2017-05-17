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Фанаты «Спартака» заполнили все поле после матча с «Тереком» и утащили со стадиона даже штанги

Фанаты «Спартака» заполнили все поле после матча с «Тереком» и утащили со стадиона даже штанги
Eurosport

1 час назад

Болельщики сделали все, чтобы запомнить чемпионство-2017 надолго.

По окончании матча 29-го тура РФПЛ против «Терека» фэны красно-белых высыпали на поле и принялись обниматься и фотографироваться с теми игроками, которые не успели ускакать в раздевалку.

Тут же желающие начали разбирать на запчасти ворота «Открытие Арены». Особенно четкие парни утащили домой штанги и перекладины.

  • «Спартак» выиграл первый чемпионский титул с 2001 года в 27-м туре.
  • «Спартак» победил «Терек» со счетом 3:0.

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