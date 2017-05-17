Фанаты «Спартака» заполнили все поле после матча с «Тереком» и утащили со стадиона даже штанги

По окончании матча 29-го тура РФПЛ против «Терека» фэны красно-белых высыпали на поле и принялись обниматься и фотографироваться с теми игроками, которые не успели ускакать в раздевалку.

Тут же желающие начали разбирать на запчасти ворота «Открытие Арены». Особенно четкие парни утащили домой штанги и перекладины.

«Спартак» выиграл первый чемпионский титул с 2001 года в 27-м туре.

«Спартак» победил «Терек» со счетом 3:0.

Больше футбола на нашем канале в YouTube