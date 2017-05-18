Майские похороны. Как прошла чемпионская мясорубка «Спартака»

Все поняли еще вечером 7 мая, что большому торжеству быть. Самое масштабное веселье в истории российского футбола выпало на домашний матч с «Тереком», результат которого изначально мало кого интересовал. Многие за 90 минут так и не сфокусировались на происходящем на поле: на лицах читался явный отпечаток десятидневного празднования.

Чемпионскую игру встретили самым масштабным перформансом сезона. От Николая Старостина и исторической эмблемы перед игрой до химика-Карреры в начале второго тайма. Между двумя баннерами – ревущая «Открытие Арена» и два гола капитана. Трибуны заряжали перекличку, претендующую на звание лучшей в сезоне: «Глушаков!» – «Похороны!» Сам Денис после первого забитого повел всю команду кланяться трибунам, а после второго мчался к Каррере: слабо упирающегося тренера тащил на поле Ребров.

Слухи о том, что клуб позволит болельщикам выйти на поле, ходили еще до матча, и к 80-й минуте половина фанатской трибуны уже перебралась через ограждение на кромку поля. Останавливать их не торопились: стюарды стояли плотным рядом, но с финальным свистком помчались на поле вместе с болельщиками.

Вторжение оказалось невероятно атмосферным: взрослые люди в красно-белых шарфах плакали от счастья в объятиях друг друга. Кто-то лежал на газоне с телефоном у уха: «Ты меня слышишь?! Я сейчас смотрю в небо над нашим стадионом!» Мимо над головами проплыла чья-то игрушечная свинья, но главным символом стоит назвать мягкого Ждуна в спартаковской майке. Дождались.

Эмоции захлестывали, и все рвались к скамейкам запасных. Игроков увели в раздевалку под конвоем: рядом со мной кого-то пытались разорвать на части и автографы, но за людским месивом невозможно понять, кто именно попал под раздачу. Бедолагу вытащили из толпы охранники и спасли в подтрибунке, а на месте остался только чей-то кроссовок. Через 7 минут в совсем другой части поля какой-то несчастный будет прыгать на одной ноге, и ему посоветуют пойти поискать синий ботинок в районе центрального круга.

В определенный момент в толпе вдруг становится страшно. Людские потоки движутся хаотично, наваливаясь друг на друга и, сами того не желая, создавая давку, опасную для здоровья. В воздухе висит запах влажной травы, какой бывает в парнике. Стюарды пытаются вынести над головами ограждения, но оказывается поздно: болельщики уже заполонили весь прямоугольник поля и уходить обратно на трибуны не планируют.

Разбираются с ситуацией авторитетные люди: микрофон берут сначала фанатские лидеры, и оставшиеся на секторах с недовольным свистом заряжают «О-той-ди!» Потом в ход идет серьезная артилерия: разойтись и осободить место для подиума просят Александр Мирзоян и Ринат Дасаев.

Толпа отступает неохотно, всех несогласных довольно жестко отодвигают стюарды и инициативная группа из фанатского актива. Между болельщиками и секьюрити мечутся фотографы и операторы, пытаясь найти нормальную точку съемки, и здесь начинаются внезапные стычки. На эмоциональном пределе уже все: коллеги задают справедливые вопросы: «Как нам снимать из-за спин охраны?», а стоящие еще парой рядов дальше не выдерживают совсем. Из толпы несутся в спины претензии в отсутствии спартаковского духа: «Какого черта вы сюда встали?! Вы за командой ездили по всей стране или только сегодня на стадион пришли примазаться? Продажные журналисты, это не ваше чемпионство, вы не имеете права здесь быть!»

Когда в толпе становится уже совсем нечем дышать, руководство решает вывести футболистов. Одни скачут во флагах родных городов и стран, пока Глушаков недовольно разводит руками, пытаясь успокоить фанатов. Но когда приносят кубок, волна ликования захлестывает всех. Чемпионская чашка в воздухе сливается с золотыми конфетти. Еще раз, теперь уже наверняка: «Спартак» – чемпион!

Игроки остаются на поле буквально на секунды и так же, под конвоем, прячутся в подтрибунке. В чемпионскую раздевалку не пускают почти никого, по крайней мере официально, разворачивая от входа, но пара прозорливых журналистов все же прорываются к заветному шампанскому. Другие остаются на поле, пытаются прийти в себя и возвращаются в пресс-центр как с войны, задавая друг другу самый важный после сегодняшних событий вопрос: «Ну как, жив, цел?»

На поле же продолжают бесноваться фанаты. По твиттеру ходит байка, что кто-то утащил в метро штангу от сломанных ворот. Болельщики фотографируются на подиуме, залезают на козырек скамейки (одну барышню по счастью ловят друзья, когда она рушится с нее на газон), громоздятся на навес туннеля в подтрибунку, рискуя его сломать и провалиться вниз.

На организацию происходящего всем власть имущим, кажется, давно наплевать. «Спартак» очевидно провалил подготовку к такому торжеству: в давке только чудом обошлось без пострадавших, а условия для работы напоминали скорее попытку прорваться в вагон метро в час пик, чем нормальное освещение уникального события.

Но в чем действующему чемпиону точно нет равных, так в размахе гуляний. Десять дней беспробудно пить, а потом устроить такую мощную вечеринку могла только по-настоящему народная команда.

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