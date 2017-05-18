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Застройщики стадиона на Крестовском: «Площадь вокруг арены может превратиться в болото»

Застройщики стадиона на Крестовском: «Площадь вокруг арены может превратиться в болото»
Eurosport

12 мин. назад

На арене «Зенита» опять проблемы.

Представители одной из компаний-подрядчиков обнаружили, что их предшественники очень сильно сэкономили на подготовке почвы.

Спецслужбы Петербурга организовали проверку по заявлению представителей компании «Леокам». Те попросили проверить закупки застройщиков и ответственных за работу по укреплению территории вокруг стадиона.

Как сообщил представитель компании, они получили два заказа на благоустройство: первый – по прилегающей к стадиону территории, второй – по отделке фасадов и холмов самого комплекса. Взявшись за первую часть заказа, строители поняли, что прежние застройщики недосыпали на площадку около 600 тысяч кубов песка – это примерно 20 тысяч самосвалов.

«Также отсутствовали щебеночные сваи и береговое укрепление. Песок был использован еще не того качества, которое требовалось по документам. Это все ведет к тому, что в скором времени под слоем асфальта появится болото», – рассказал представитель компании Станислав Шайдуров, которого цитирует L!fe.ru.

  • Как сообщает паблик Mash, специалисты Роспотребнадзора произвели замеры, после которых выяснилось, что уровень аммиака на стадионе превышен в 2,5 раза.
  • Работники стадиона утверждают, что это связано с тем, что гастарбайтеры справляют нужду где придется, а на спортсооружении не работает вентиляция.
  • Строительные работы на новом стадионе велись с 2007 года.
  • На арене пройдут матчи Кубка Конфедераций-2017, ЧМ-2018 и Евро-2020.

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