Солист «Би-2» Егор Бортник напишет песню, посвященную задержанию на «Открытие Арене»

Певца задержали во время матча 29-го тура между «Спартаком» и «Тереком» и обвинили в хранении и употреблении марихуаны. В интервью после общения с полицией Бортник объявил, что обязательно напишет песню на тему своего задержания.

«Напишу обязательно новую песню. Жалею, что не посмотрел игру», – сообщил ТАСС певец, известный как Лева.

Музыканту грозит наказание в виде 10 тысяч рублей штрафа или 160 часов общественных работ.

«Спартак» разгромил «Терек» (3:0) в первом домашнем матче в статусе чемпиона России.

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