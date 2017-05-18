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Солист «Би-2» Егор Бортник оштрафован на 3 тысячи рублей за марихуану на «Открытие Арене»

Солист «Би-2» оштрафован на 3 тысячи рублей за марихуану на «Открытие Арене»
Eurosport

51 мин. назад

Серьезное наказание.

Пойманный с марихуаной во время матча 29-го тура РФПЛ «Спартак» – «Терек» музыкант оштрафован Тверским судом на 3 тысячи рублей.

Суд признал Бортника виновным по части 1 статьи 20.31 КоАП – «Нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований», – заявила пресс-секретарь суда Ульяна Эммерт РИА «Новости».

  • Первоначально Бортнику грозило наказание в виде 10 тысяч рублей штрафа или 160 часов общественных работ.
  • «Спартак» разгромил «Терек» (3:0) в первом домашнем матче в статусе чемпиона России.

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