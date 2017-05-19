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Александр Кержаков: «Спартак» победил за счет бойцовского духа – чемпионского футбола я не увидел»

Кержаков: «Спартак» победил за счет бойцовского духа – чемпионского футбола я не увидел»
Eurosport

1 час назад

Команд с чемпионской игрой не было вовсе, считает лучший бомбардир в истории сборной России.

«Сейчас у меня складывается впечатление, что в РФПЛ в этом сезоне не было клуба-лидера, доказавшего игрой, что он чемпион. Да, «Спартак» завоевал золото, но, на мой взгляд, за счет бойцовского духа. А чемпионского футбола я не увидел.

Были матчи, в которых «Спартак» побеждал только за счет характера, поэтому и опередил всех заслуженно. «Зениту» в какой-то момент этого не хватило.

Куда же делся характер? Не знаю. Как это ни грустно, но мы проиграли этот чемпионат, потому что уступали соперникам в волевых качествах. Причем во многих встречах, которые должны были доводить до победы», – сказал Кержаков «СЭ».

  • «Спартак» стал чемпионом России впервые с 2001 года.
  • За тур до финиша красно-белые опережают на 10 очков ЦСКА и на 11 – «Зенит».
  • В сезоне-2016/17 Кержаков провел 17 официальных матчей и забил 2 гола.

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