Александр Кержаков: «Спартак» победил за счет бойцовского духа – чемпионского футбола я не увидел»

«Сейчас у меня складывается впечатление, что в РФПЛ в этом сезоне не было клуба-лидера, доказавшего игрой, что он чемпион. Да, «Спартак» завоевал золото, но, на мой взгляд, за счет бойцовского духа. А чемпионского футбола я не увидел.

Были матчи, в которых «Спартак» побеждал только за счет характера, поэтому и опередил всех заслуженно. «Зениту» в какой-то момент этого не хватило.

Куда же делся характер? Не знаю. Как это ни грустно, но мы проиграли этот чемпионат, потому что уступали соперникам в волевых качествах. Причем во многих встречах, которые должны были доводить до победы», – сказал Кержаков «СЭ».

«Спартак» стал чемпионом России впервые с 2001 года.

За тур до финиша красно-белые опережают на 10 очков ЦСКА и на 11 – «Зенит».

В сезоне-2016/17 Кержаков провел 17 официальных матчей и забил 2 гола.

Чемпионский канал с бойцовским духом