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«СЭ»: Виктор Скрипник может сменить Юрия Семина у руля «Локомотива»

«СЭ»: Скрипник может сменить Семина у руля «Локомотива»
Eurosport

55 мин. назад

Опыт работы в Бундеслиге красно-зеленым не повредит.

Руководство «Локо» рассматривает украинского специалиста Виктора Скрипника в качестве претендента на пост главного тренера. Назначение может состояться после заседания совета директоров клуба, которое состоится по окончании сезона.

Президент железнодорожников Илья Геркус эту информацию комментировать отказался. Вероятно, Скрипник не единственный кандидат на пост тренера «Локо» из числа специалистов, имеющих опыт работы в Бундеслиге. Не исключается и вариант, при котором Юрий Семин сохранит пост, передает «СЭ».

  • Скрипник руководил «Вердером» с октября 2014-го по сентябрь 2016 года.
  • За тур до финиша сезона-2016/17 «Локомотив» занимает седьмое место.
  • В мае железнодорожники завоевали Кубок России.

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