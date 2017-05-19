Eurosport
Космическое видео игры в квадрат на крыше небоскреба от бравого квартета «Урала»
Трюк выполнен профессиональными футболистами, не повторяйте это нигде.
Форвард «Урала» Владимир Ильин, полузащитники Александр Ломакин и Никита Глушков и вратарь Андрей Тимофеев поднялись на площадку бизнес центра «Высоцкий» на высоте 188 метров и сыграли в популярную дворовую игру квадрат.
- Акция была приурочена к старту нового проекта для болельщиков «Урала» – «Квадратфест» – первого в России фестиваля по игре в квадрат, сообщает пресс-служба «Урала».
- Перед заключительным туром РФПЛ «Урал» занимает 11-е место.
- 21 мая команда из Екатеринбурга завершит сезон гостевым матчем с «Уфой».
- «Квадратфест» пройдет в Екатеринбурге 3 июня.
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