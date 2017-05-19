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Космическое видео игры в квадрат на крыше небоскреба от бравого квартета «Урала»

Космическое видео игры в квадрат на крыше небоскреба от бравого квартета «Урала»
Eurosport

17 мин. назад

Трюк выполнен профессиональными футболистами, не повторяйте это нигде.

Форвард «Урала» Владимир Ильин, полузащитники Александр Ломакин и Никита Глушков и вратарь Андрей Тимофеев поднялись на площадку бизнес центра «Высоцкий» на высоте 188 метров и сыграли в популярную дворовую игру квадрат.

  • Акция была приурочена к старту нового проекта для болельщиков «Урала» – «Квадратфест» – первого в России фестиваля по игре в квадрат, сообщает пресс-служба «Урала».
  • Перед заключительным туром РФПЛ «Урал» занимает 11-е место.
  • 21 мая команда из Екатеринбурга завершит сезон гостевым матчем с «Уфой».
  • «Квадратфест» пройдет в Екатеринбурге 3 июня.

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