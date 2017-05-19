Олег Кононов сменит Рашида Рахимова у руля «Терека»

«Мы разговаривали с руководством клуба и пришли к общему знаменателю.

Я не давал никаких советов Олегу Кононову относительно работы. Считаю, что это было бы не совсем правильно. После отпуска новый тренерский штаб приступит к работе с командой.

Пока не знаю, где продолжу работу, и не думаю об этом. Я считаю, что в «Тереке» у нас был хороший период, команда смотрелась хорошо», – сказал Рахимов.

Рахимов работал в «Тереке» с 2013 года. Кононов с 2013 по 2016 год тренировал «Краснодар».

За тур до конца чемпионата России «Терек» занимает шестое место в таблице с 45 очками.

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