Спорт-Экспресс
Владимир Путин объявил благодарность Леониду Федуну за заслуги в развитии культуры
У красно-белых ни дня без праздника.
Вице-президенту «Лукойла» и владельцу «Спартака» объявлена благодарность «за заслуги в развитии культуры, большой вклад в подготовку и проведение важных творческих и гуманитарных мероприятий», сообщает официальный портал правовой информации.
Документ был опубликован 19 мая 2017 года.
- Леонид Федун приобрел контрольный пакет акций «Спартака» в 2003 году.
- Красно-белые в сезоне-2016/17 выиграли чемпионат России впервые за 16 лет.
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