Спорт-Экспресс

Владимир Путин объявил благодарность Леониду Федуну за заслуги в развитии культуры

Путин объявил благодарность Федуну за заслуги в развитии культуры
Eurosport

48 мин. назад

У красно-белых ни дня без праздника.

Вице-президенту «Лукойла» и владельцу «Спартака» объявлена благодарность «за заслуги в развитии культуры, большой вклад в подготовку и проведение важных творческих и гуманитарных мероприятий», сообщает официальный портал правовой информации.

Документ был опубликован 19 мая 2017 года.

  • Леонид Федун приобрел контрольный пакет акций «Спартака» в 2003 году.
  • Красно-белые в сезоне-2016/17 выиграли чемпионат России впервые за 16 лет.

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