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Daily Mail: «Челси» сделал запрос в ЦСКА о трансфере Александра Головина

Daily Mail: «Челси» сделал запрос в ЦСКА о трансфере Головина
Eurosport

1 час назад

«Синие» хотят укрепиться молодым талантом РФПЛ.

Помимо полузащитника армейцев, в сферу интересов «Челси» входит Ромелу ЛукакуЭвертон»), Тьемуэ Бакайоко («Монако»), Вирджил ван Дейк («Саутгемптон») и Леонардо БонуччиЮвентус»).

Лондонцы уже сделали запрос о переходе Головина, чей трансфер оценивается в 23 млн евро, сообщает Daily Mail.

  • Головин сыграл во всех 29 матчах РФПЛ сезона-2016/17.
  • На счету 20-летнего полузащитника 3 гола и 3 ассиста.
  • Transfermarkt оценивает Головина в 3 млн евро.

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