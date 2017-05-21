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Daily Mail: «Челси» сделал запрос в ЦСКА о трансфере Александра Головина
«Синие» хотят укрепиться молодым талантом РФПЛ.
Помимо полузащитника армейцев, в сферу интересов «Челси» входит Ромелу Лукаку («Эвертон»), Тьемуэ Бакайоко («Монако»), Вирджил ван Дейк («Саутгемптон») и Леонардо Бонуччи («Ювентус»).
Лондонцы уже сделали запрос о переходе Головина, чей трансфер оценивается в 23 млн евро, сообщает Daily Mail.
- Головин сыграл во всех 29 матчах РФПЛ сезона-2016/17.
- На счету 20-летнего полузащитника 3 гола и 3 ассиста.
- Transfermarkt оценивает Головина в 3 млн евро.
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