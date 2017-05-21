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ЦСКА представил форму на сезон-2017/18

ЦСКА представил форму на сезон-2017/18
Eurosport

36 мин. назад

Армейцы примерят обновки от adidas уже в последнем матче чемпионата с «Анжи».

«Домашняя форма представлена в классических клубных цветах – темно-синяя футболка дополнена тонкими красными линиями, круглым воротником, контрастными манжетами и тремя узнаваемыми полосками adidas на плечах. Слева на груди размещен герб клуба, справа – логотип adidas Performance, а под воротником на спине – надпись латиницей «PFC CSKA». Футболку дополняют красно-синие шорты и гетры.

Форма ЦСКА

Новая форма создана из легкой ткани adizero, которая обеспечивает циркуляцию воздуха, свободу движений и комфорт. Реплики для фанатов выполнены с применением технологии climacool, которая отводит влагу с поверхности кожи», – говорится в пресс-релизе производителя.

Форму уже можно купить на сайте adidas.

  • В каком турнире ЦСКА будет гонять в новой форме – в Лиге Европы или в Лиге чемпионов – определят результаты матчей ЦСКА – «Анжи» и «Локомотив» – «Зенит» в последнем туре РФПЛ.
  • В случае победы армейцы наберут 62 очка и гарантируют место в ЛЧ в сезоне-2017/18.

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