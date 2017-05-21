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«Рубин» обыграл «Амкар», Жонатас забил 8-й мяч в сезоне
Казанцам хватило двух мячей для победы – 2:1.
Голы:
0:1 – Жонатас, 24'
0:2 – Максим Канунников, 35'
1:2 – Бранко Йовичич, 69'
- «Рубин» набрал 38 очков. Этого им хватило, чтобы гарантировать участие в следующем сезоне РФПЛ.
- «Амкар» набрал 35 очков. Этого им хватило, чтобы гарантировать участие в следующем сезоне РФПЛ.
Турнирная таблица чемпионата России
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