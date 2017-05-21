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«Рубин» обыграл «Амкар», Жонатас забил 8-й мяч в сезоне

«Рубин» обыграл «Амкар», Жонатас забил 8-й мяч в сезоне
Eurosport

1 час назад

Казанцам хватило двух мячей для победы – 2:1.

«Амкар» – «Рубин» – 1:2

Голы:

0:1 – Жонатас, 24'

0:2 – Максим Канунников, 35'

1:2 – Бранко Йовичич, 69'

  • «Рубин» набрал 38 очков. Этого им хватило, чтобы гарантировать участие в следующем сезоне РФПЛ.
  • «Амкар» набрал 35 очков. Этого им хватило, чтобы гарантировать участие в следующем сезоне РФПЛ.

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