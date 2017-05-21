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«Терек» обыграл «Крылья Советов» и выкинул самарцев в ФНЛ

«Терек» обыграл «Крылья Советов» и выкинул самарцев в ФНЛ
Eurosport

1 час назад

Голы Аблая Мбенга и Милада Мохаммади – гвозди в крышке гроба «Крыльев» – 3:1.

«Крылья Советов» – «Терек» – 1:3

Голы:

0:1 – Аблай Мбенг, 38'

0:2 – Милад Моххамади, 57'

0:3 – Беким Балай, 75'

1:3 – Джанни Бруно, 90' (пен.)

  • «Терек» набрал 48 очков и обошел «Ростов» по дополнительным показателям, поднявшись на пятое место.
  • «Крылья» опустились на 15 место, набрали 28 очков и по дополнительным показателям уступили «Арсеналу» из Тулы.

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