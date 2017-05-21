Getty Images
«Терек» обыграл «Крылья Советов» и выкинул самарцев в ФНЛ
Голы Аблая Мбенга и Милада Мохаммади – гвозди в крышке гроба «Крыльев» – 3:1.
«Крылья Советов» – «Терек» – 1:3
Голы:
0:1 – Аблай Мбенг, 38'
0:2 – Милад Моххамади, 57'
0:3 – Беким Балай, 75'
1:3 – Джанни Бруно, 90' (пен.)
- «Терек» набрал 48 очков и обошел «Ростов» по дополнительным показателям, поднявшись на пятое место.
- «Крылья» опустились на 15 место, набрали 28 очков и по дополнительным показателям уступили «Арсеналу» из Тулы.
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте