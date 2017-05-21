Eurosport
«Оренбург» разыграет место в РФПЛ со «СКА-Хабаровск», «Арсенал» Тула – с «Енисеем»
Команды с 13-го и 14-го места отправились в ссылку в Сибирь и на Дальний Восток.
В 30-м туре Премьер-лиги все интриги со дна чемпионата России разрешились: тульский «Арсенал» благодаря разгрому «Спартака» (3:0) избежал прямого вылета из РФПЛ и поднялся на 14-е место.
«Оренбург» победил «Ростов» (2:0) и с 30 очками занял 13-е место.
- «Оренбург» получил в соперники четвертую команду ФНЛ «СКА-Хабаровск», «Арсенал» – занявший третье место «Енисей».
- Стыковые матчи за место в РФПЛ состоятся 25 и 28 мая, первые встречи пройдут на полях команд ФНЛ.
Инстаграм Eurosport, который никогда не бьется за место в РФПЛ
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте