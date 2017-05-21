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«Оренбург» разыграет место в РФПЛ со «СКА-Хабаровск», «Арсенал» Тула – с «Енисеем»

«Оренбург» разыграет место в РФПЛ со «СКА-Хабаровск», «Арсенал» – с «Енисеем»
Eurosport

50 мин. назад

Команды с 13-го и 14-го места отправились в ссылку в Сибирь и на Дальний Восток.

В 30-м туре Премьер-лиги все интриги со дна чемпионата России разрешились: тульский «Арсенал» благодаря разгрому «Спартака» (3:0) избежал прямого вылета из РФПЛ и поднялся на 14-е место.

«Оренбург» победил «Ростов» (2:0) и с 30 очками занял 13-е место.

  • «Оренбург» получил в соперники четвертую команду ФНЛ «СКА-Хабаровск», «Арсенал» – занявший третье место «Енисей».
  • Стыковые матчи за место в РФПЛ состоятся 25 и 28 мая, первые встречи пройдут на полях команд ФНЛ.

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