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Главный тренер «Анжи» – о матче с ЦСКА: «Мне кажется, мы ********** [обделались]»

Главный тренер «Анжи» – о матче с ЦСКА: «Мне кажется, мы ********** [обделались]»
Eurosport

1 час назад

Кратко и емко.

«Анжи» завершил сезон-2016/17 в РФПЛ сокрушительным поражением от ЦСКА (0:4). По окончании игры журналисты попытались утешить главного тренера махачкалинской команды Александра Григоряна и напомнить, что «Анжи» сохранил место в высшем дивизионе.

«Мне кажется, все удачно сложилось».

Но у Григоряна было иное мнение:

«А мне кажется, мы сегодня ********** [обделались]. Я не успел похоронить мать, а провел уже три тура. Честно говоря, мне сейчас не до спецэффектов. Дайте мне очухаться, спецэффекты будут попозже.

Я поблагодарил команду за тот этап, в котором мы работали. Были игры, которыми можно гордиться. Мы делали все возможное, чтобы добиваться побед. Да, допускали и ошибки, но сегодня первая игра, за которую стыдно», – приводит слова Григоряна «Чемпионат».

  • Григорян возглавил «Анжи» в январе. В 13 турах под его руководством команда из Махачкалы одержала 2 победы, 4 раза сыграли вничью и потерпела 7 поражений.
  • Команда финишировала на 12-м месте.

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