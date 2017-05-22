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Из-за антитеррористических учений на матч «Крыльев» запретили проносить зонты, несмотря на ливень
Все для удобства болельщиков.
Матч 30-го тура РФПЛ между «Крыльями Советов» и «Тереком» прошел при усиленных мерах безопасности. Дежурившие на входе правоохранительные органы не пропускали на стадион людей с малейшим подозрением на алкогольное опьянение.
Несмотря на дождь, фанатам запрещали проносить с собой зонты. Многие оставили их на входе, чтобы попасть на матч.
Не смогли пройти на трибуны болельщики, у кого были камеры, фотоаппараты, зарядки, внешние аккумуляторы для телефонов, наушники и другие вещи.
Перед матчем руководство «Крылья» предупредило, что на арену не будут пропускать с термосами. Позже клуб разъяснил: «Это требование силовых структур. В Самаре идут антитеррористические учения. Просим отнестись с пониманием и приносим извинения за неудобства».
- Игру посетили 4623 зрителя.
- «Крылья» уступили «Тереку» (1:3) и покинули РФПЛ.