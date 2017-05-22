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Из-за антитеррористических учений на матч «Крыльев» запретили проносить зонты, несмотря на ливень

Из-за антитеррористических учений на матч «Крыльев» запретили проносить зонты, несмотря на ливень
Eurosport

6 мин. назад

Все для удобства болельщиков.

Матч 30-го тура РФПЛ между «Крыльями Советов» и «Тереком» прошел при усиленных мерах безопасности. Дежурившие на входе правоохранительные органы не пропускали на стадион людей с малейшим подозрением на алкогольное опьянение.

Несмотря на дождь, фанатам запрещали проносить с собой зонты. Многие оставили их на входе, чтобы попасть на матч.

Не смогли пройти на трибуны болельщики, у кого были камеры, фотоаппараты, зарядки, внешние аккумуляторы для телефонов, наушники и другие вещи.

Перед матчем руководство «Крылья» предупредило, что на арену не будут пропускать с термосами. Позже клуб разъяснил: «Это требование силовых структур. В Самаре идут антитеррористические учения. Просим отнестись с пониманием и приносим извинения за неудобства».

  • Игру посетили 4623 зрителя.
  • «Крылья» уступили «Тереку» (1:3) и покинули РФПЛ.

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