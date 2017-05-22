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РФС признал Дениса Глушакова лучшим игроком сезона, Массимо Карреру – лучшим тренером

РФС признал Глушакова лучшим игроком сезона, Карреру – лучшим тренером
Eurosport

1 час назад

Лучшей командой внезапно стал «Спартак».

РФС на заседании исполкома подвел итоги сезона-2016/17. Лучшим футболистом года был признан капитан «Спартака» Денис Глушаков.

Тренером года стал итальянец Массимо Каррера, который привел красно-белых к чемпионству, а сам «Спартак» был признан лучшей командой.

Приз «Надежда» лучшему футболисту до 21 года получил 19-летний форвард ЦСКА Федор Чалов, который забил 6 голов в 15 матчах РФПЛ.

Лучшим арбитром признан Владислав Безбородов. Награду за вклад в развитие футбола получил первый вице-президент РФС Никита Симонян.

  • Глушаков в сезоне-2016/17 провел 25 матчей в чемпионате России и забил 8 мячей.
  • «Спартак» стал чемпионом России впервые с 2001 года.

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