Олег Кононов возглавил «Терек»

Грозненский «Терек» объявил о назначении Олега Кононова на пост главного тренера команды. Контракт 51-летнего специалиста рассчитан на три года.

«Дорогие друзья! В нашем клубе «Терек» произошли кадровые перемены, – объявил в инстаграме почетный президент клуба Рамзан Кадыров. – С сегодняшнего дня главным тренером является Олег Кононов. Он имеет богатый опыт футболиста и тренера.

Я встретился с Олегом Георгиевичем. Мы обсудили тактические и стратегические задачи, стоящие перед тренерским штабом и игроками «Терека». Прежде всего, нужно закрепить успех завершившегося сезона. Это означает, что необходимо бороться за выход в еврозону.

Олег Георгиевич уделит особое внимание и подготовке футболистов для основного состава из числа игроков молодежной команды. «Терек» завершил сезон, заняв пятое место. Это хороший результат. Но нужно стремиться к большему».

У руля «Терека» Кононов сменил Рашида Рахимова, руководившего командой с ноября 2013 года.

В сезоне-2016/17 «Терек» финишировал пятым.

В 2013-16 годах Кононов руководил «Краснодаром»

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