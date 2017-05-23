Спорт-Экспресс
Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин: «Ко мне есть предметный интерес со стороны «Ромы» и «Шальке»
Русский, который хочет поиграть в Европе.
«Не слежу за своей трансферной стоимостью. Наверное, увеличилась. Помню, полгода назад или даже раньше я стоил 3 миллиона евро.
Интерес со стороны «Манчестер Юнайтед», «Ромы» и «Шальке»? Вообще не представляю, откуда взялось про «МЮ». Что касается «Ромы» и «Шальке», то есть предметный интерес. Хотя лично я ни с кем не общался, только агент.
Мне интересно поиграть в Европе, но в любом случае я игрок «Спартака». Сколько смогу приносить пользу красно-белым, столько и буду», – цитирует Зобнина Чемпионат.com.
- Transfermarkt.de оценивает Зобнина в 4 миллиона евро.
- 23-летний полузащитник в 29 матчах РФПЛ забил 2 мяча и сделал 3 ассиста.
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