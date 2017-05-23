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ЦСКА избавился от вратаря, сыгравшего 28 матчей за 7 лет

ЦСКА избавился от вратаря, сыгравшего 28 матчей за 7 лет
Eurosport

4 мин. назад

Армейцы подтвердили уход Сергея Чепчугова, Кирилла Панченко и Алексея Ионова.

«Алексей Ионов, арендованный у «Динамо», возвращается в расположение своего клуба. Также в связи с истечением срока контракта клуб покинет трехкратный чемпион России Сергей Чепчугов.

Выражаем благодарность Сергею за годы, отданные клубу, и желаем успешного продолжения карьеры», – говорится в сообщении на официальном сайте ЦСКА.

  • Армейцы также подтвердили уход Кирилла Панченко, с которым «Динамо» в зимнее трансферное окно подписало долгосрочный контракт.
  • Сергей Чепчугов выступал за ЦСКА с 2010 года. 31-летний голкипер провел за армейцев 28 матчей во всех турнирах и пропустил 34 мяча.

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