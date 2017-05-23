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Владимир Путин посетил академию «Краснодара»

Путин посетил академию «Краснодара»
Eurosport

48 мин. назад

Президент России оценил одну из самых больших спортшкол Европы.

Путин 23 мая провел встречу с владельцем «Краснодара» Сергеем Галицким, заместителем председателя правительства РФ Виталием Мутко и президентом ФИФА Джанни Инфантино. Президент посетил академию «горожан» и клуб для занятий шахматами.

  • Детская спортивная школа при клубе «Краснодар» была создана в 2008 году.
  • Она является одной из крупнейших в Европе и всем мире детских футбольных школ.
  • В ее состав входят 25 филиалов: 9 расположены в Краснодаре и 14 – в населенных пунктах края.

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