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Владимир Путин посетил академию «Краснодара»
Президент России оценил одну из самых больших спортшкол Европы.
Путин 23 мая провел встречу с владельцем «Краснодара» Сергеем Галицким, заместителем председателя правительства РФ Виталием Мутко и президентом ФИФА Джанни Инфантино. Президент посетил академию «горожан» и клуб для занятий шахматами.
- Детская спортивная школа при клубе «Краснодар» была создана в 2008 году.
- Она является одной из крупнейших в Европе и всем мире детских футбольных школ.
- В ее состав входят 25 филиалов: 9 расположены в Краснодаре и 14 – в населенных пунктах края.
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