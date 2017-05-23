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«Спартак» не передал Каррере приглашение на премию РФС, где его выбрали лучшим тренером сезона

«Спартак» не передал Каррере приглашение на премию РФС, где его выбрали лучшим тренером сезона
Eurosport

1 час назад

Мощнейший прокол менеджмента.

РФС назвал главного тренера «Спартака» лучшим в сезоне-2016/17. После окончания РФПЛ Союз организовал мероприятие, на котором Каррере должны были вручить специальный приз, но тренер на него не пришел: награду за Массимо получал генеральный директор красно-белых Сергей Родионов.

Представители РФС направили приглашения для Массимо в «Спартак», но в клубе не предупредили тренера. Каррера, после встречи с руководством клуба отправился с гостиницу и узнал о вручении из инстаграма, сообщил источник в «Р-Спорт».

  • «Спартак» впервые с 2001 года выиграл чемпионат России.
  • Массимо Каррера возглавил москвичей в августе 2016 года после отставки Дмитрия Аленичева.

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