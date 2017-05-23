Президент России Владимир Путин поддержал инициативу заменить иностранцев русскими игроками в РФПЛ

С предложением о 100-процентном импортозамещении выступил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Политик заявил, что у молодых российских футболистов должна быть перспектива, которой сейчас нет из-за большого числа легионеров, которые занимают лидирующие места в большинстве клубов РФПЛ.

«Правильно, согласен», – цитируют Путина «Ведомости».

В сезоне-2016/17 в российском футболе действовал лимит на легионеров, при котором на поле одновременно могли находиться 6 иностранцев.

Ранее президент РФС Виталий Мутко заявлял, что к ЧМ-2018 лимит должен быть ужесточен.

В топ-5 чемпионатов лимита на легионеров нет.

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