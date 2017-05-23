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Президент России Владимир Путин поддержал инициативу заменить иностранцев русскими игроками в РФПЛ

Путин поддержал инициативу заменить иностранцев русскими игроками в РФПЛ
Eurosport

1 час назад

Молодежь ликует.

С предложением о 100-процентном импортозамещении выступил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Политик заявил, что у молодых российских футболистов должна быть перспектива, которой сейчас нет из-за большого числа легионеров, которые занимают лидирующие места в большинстве клубов РФПЛ.

«Правильно, согласен», – цитируют Путина «Ведомости».

  • В сезоне-2016/17 в российском футболе действовал лимит на легионеров, при котором на поле одновременно могли находиться 6 иностранцев.
  • Ранее президент РФС Виталий Мутко заявлял, что к ЧМ-2018 лимит должен быть ужесточен.
  • В топ-5 чемпионатов лимита на легионеров нет.

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