Eurosport
«В наших руках успех». Куинси Промес вжарил рэпчик в шарфе «Спартака»
Нападающий красно-белых зачитал.
Голландец снялся в клипе репера ALEX MANIAC на песню «Красно-белые цвета». Исполнитель зачитал о величии и победах московского клуба, а Куинси исполнил отрывок на английском и станцевал с шарфом «Спартака».
Клип за сутки набрал 1,5 млн просмотров.
- «Спартак» стал чемпионом России сезона-2016/17.
- Куинси – самый результативный игрок москвичей. На счету форварда 12 голов и 10 ассистов в 26 играх.
- Удивительно, но Alex Maniac – фанат «Спартака».
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