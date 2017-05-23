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«В наших руках успех». Куинси Промес вжарил рэпчик в шарфе «Спартака»

«В наших руках успех». Промес вжарил рэпчик в шарфе «Спартака»
Eurosport

1 час назад

Нападающий красно-белых зачитал.

Голландец снялся в клипе репера ALEX MANIAC на песню «Красно-белые цвета». Исполнитель зачитал о величии и победах московского клуба, а Куинси исполнил отрывок на английском и станцевал с шарфом «Спартака».

Клип за сутки набрал 1,5 млн просмотров.

  • «Спартак» стал чемпионом России сезона-2016/17.
  • Куинси – самый результативный игрок москвичей. На счету форварда 12 голов и 10 ассистов в 26 играх.
  • Удивительно, но Alex Maniac – фанат «Спартака».

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