Защитнику ЦСКА Сергею Игнашевичу навсегда вживили шуруп в стопу

Жена защитника армейцев Наталья выложила в фейсбуке рентгеновский снимок ноги мужа после операции.

«Вот что бывает, мальчики и девочки, если бегать со сломанной ногой и бить по мячику. Винтик, сказали, останется там навсегда, на память», – написала Наталья.

Во вторник 37-летний футболист перенес операцию по поводу перелома пятой плюсневой кости левой стопы.

В сезоне-2016/17 Игнашевич провел 29 матчей за ЦСКА, забил 4 мяча и сделал 2 ассиста.

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