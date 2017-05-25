«Мне кричали: пошел ты на ***[далеко]». Почему Роберто Манчини в «Зените» – худшая идея в истории

В руководстве «Зенита» явно сидят глоры «Ман Сити»: как только нужно нанимать нового тренера, эти люди в фанатичном припадке проталкивают кандидатуру Манчини. Кризис у Спаллетти? Звоним Роберто. Виллаш-Боаш уходит? Срочно готовим контракт для итальянца. Провалился Луческу? Все, точно пора подписывать Манчини. Сейчас он объективно ближе всего к назначению в «Зенит» – другие коучи отвалились из-за непопадания в ЛЧ, а Роберто готов работать и в таких условиях – лишь бы платили.

Востребованность Манчини в России объясняется очень просто – он дьявольски раскрепощенный мужик. Попасть под его обаяние даже проще, чем под трамвай после встречи с Воландом. Роберто отправлял цветы журналистке, которой нахамил в интервью, участвовал в шоу «Танцы со звездами» (реально зажигал в стильном костюме) и давал хитовые пресс-конференции. Самая крутая – времен «Ман Сити»: Манчини артистично рассказал, как фанаты «МЮ», пережившие 1:6, кричали ему «Пошел ты на … [вон]».

В общем, Роберто безупречен в роли шоумена, но имеет кучу недостатков как тренер.

Во-первых, Манчини превратил себя в премиального менеджера. Есть информация (она подтверждена на практике), что итальянец установил такой прайс: от 4 млн евро в год – для Серии А, от 5 – для клубов из топовых лиг, от 6 – для экзотических стран вроде России. Платить Роберто такие деньги в нашей Премьер-лиге – все равно что поднять оклад режиссера сельского ТЮЗ до уровня Большого театра. Вложения не оправдаются ни при каком сценарии – виноваты лимит и курс евро («Зенит» больше не швыряется кэшем, как в 2007-м и 2012-м).

Во-вторых, Роберто слишком гламурный для России. Катышек на пальто – уже трагедия, а здесь проблем будет миллион: от адского холода до нудных перелетов и древних раздевалок без горячей воды. РФПЛ однозначно не соответствует райдеру этого артиста – ему, в отличие от пролетария Спаллетти, нужен комфорт, иначе Манчини быстро потеряет мотивацию и попросится обратно.

В-третьих, алленаторе вызывающе нестабилен. Никакого стиля, никакой фирменной тактики, никакой философии. Есть только пожелтевшая визитная карточка (триумф в АПЛ пять лет назад), но кроме нее – ничего. Разве что вторичные кубки и три скудетто в обесточенной Серии А. В графе «еврокубки» тоже красуется прочерк – там команды Манчини всегда вылетали быстрее, чем слова изо рта Эминема. Два последних похода за титулами превратились в катастрофу: Роберто прогнали сначала из «Галатасарая», а затем из «Интера».

" Плохо работать, хорошо зарабатывать – именно такое кредо у этого тренера "

Кроме того, Манчини признался, что мечтает возглавить сборную Италии. В теории шанс может предоставиться уже следующим летом, и тогда престижного коуча будет совсем не удержать в Петербурге. Еще один минус – хронический интерес со стороны грандов Серии А. «Лацио», «Рома», «Наполи», «Интер», «Фиорентина», даже «Милан» – фамилия Роберто будет всплывать после каждого увольнения. Боссам «Зенита» придется ловить Манчини в аэропорту – тут даже более терминальный случай, чем у Адвоката, который тоже постоянно искал, куда бы свалить.

В Англии сегодняшнего Роберто уже оценили по достоинству. Два последних оффера – «Лестер» (когда он шел на 17-м месте) и «Кристал Пэлас» (14-я строчка, сразу после увольнения Эллардайса). Если «Зенит» отождествляет свой уровень с этими клубами, то вопросов нет, пусть договариваются с Манчини. Но есть надежда, что в Петербурге хотят выигрывать, а не прожигать деньги на веселые пресс-конференции. Тем более, они и сейчас феерически жаркие.

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