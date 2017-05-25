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Возле стадиона на Крестовском обнаружена бомба времен Великой Отечественной войны

Возле стадиона на Крестовском обнаружена бомба времен Великой Отечественной войны
Р-Спорт

2 ч. назад

Боезаряд припрыл к берегам неподалеку от «Санкт-Петербург Арены».

Корабельная мина 1931 года с полной массой боеприпаса в 1065 килограммов и весом взрывчатого вещества в 230 кг была обезврежена группой разминирования Западного военного округа.

Мину обнаружили во время проведения строительных работ на Васильевском острове напротив стадиона чемпионата мира. Ее вывезли на полигон и подорвали.

  • Стадион на Крестовском острове был открыт 22 апреля 2017 года матчем чемпионата России между «Зенитом» и екатеринбургским «Уралом».
  • Строительство арены началось в 2007 году.

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