Eurosport

ФИФА нашла нарушения прав человека на стройке стадиона в Санкт-Петербурге

ФИФА нашла нарушения прав человека на стройке стадиона в Санкт-Петербурге
Р-Спорт

29 мин. назад

Президент ФИФА Джанни Инфантино подтвердил информацию о северокорейских нелегалах, работавших на Крестовском.

В докладе ФИФА утверждается, что на стройке в Санкт-Петербурге нарушались права человека, а рабочие условия не соответствовали стандартам.

«ФИФА осознает и решительно осуждает ужасающие условия труда, в которых работают северокорейские рабочие в разных странах мира. Наша инспекционная группа нашла убедительные доказательства присутствия северокорейских рабочих на стройке стадиона в Санкт-Петербурге.

Выявленные проблемы были представлены соответствующим органам и генеральному подрядчику. Дальнейшая инспекция показала, что больше этой проблемы нет», – говорится в заявлении ФИФА.

  • В норвежском журнале Josimar ранее была опубликована статья, в которой сообщалось, что строители из КНДР жили в складских контейнерах за стадионом. В одном из контейнеров от сердечного приступа скончался рабочий.
  • Стадион на Крестовском острове был открыт 22 апреля 2017 года матчем чемпионата России между «Зенитом» и «Уралом».
  • Строительство арены началось в 2007 году.

Подпишитесь на канал сайта в телеграме и регулярно получайте свежайшие тексты

По теме

Чемпионат России

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Сила расстановки. Как Моуринью выпорол школьников из «Аякса»

02:59
Популярные видео
Саудовский вратарь отбил пенальти и ничего не позволил Эквадору, кроме гола престижа на 89-й минуте
2 630 просмотров7 ч
Гондурас забил новозеландцам курьезный гол, но он не спас
1 419 просмотров5 ч
А еще вам может понравиться