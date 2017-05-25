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ФИФА нашла нарушения прав человека на стройке стадиона в Санкт-Петербурге
Президент ФИФА Джанни Инфантино подтвердил информацию о северокорейских нелегалах, работавших на Крестовском.
В докладе ФИФА утверждается, что на стройке в Санкт-Петербурге нарушались права человека, а рабочие условия не соответствовали стандартам.
«ФИФА осознает и решительно осуждает ужасающие условия труда, в которых работают северокорейские рабочие в разных странах мира. Наша инспекционная группа нашла убедительные доказательства присутствия северокорейских рабочих на стройке стадиона в Санкт-Петербурге.
Выявленные проблемы были представлены соответствующим органам и генеральному подрядчику. Дальнейшая инспекция показала, что больше этой проблемы нет», – говорится в заявлении ФИФА.
- В норвежском журнале Josimar ранее была опубликована статья, в которой сообщалось, что строители из КНДР жили в складских контейнерах за стадионом. В одном из контейнеров от сердечного приступа скончался рабочий.
- Стадион на Крестовском острове был открыт 22 апреля 2017 года матчем чемпионата России между «Зенитом» и «Уралом».
- Строительство арены началось в 2007 году.
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