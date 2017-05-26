Мирча Луческу: «В РФПЛ все делалось с одной целью – помочь «Спартаку» стать чемпионом»

«Думаю, в какой-то момент мы оказались единственной командой в Европе без поражений. Мы победили «Спартак» со счетом 4:2. Судья проглядел нарушение в центре поля при счете 3:2, а затем мы забили еще гол.

После этого началась кампания, вызванная недовольством болельщиков и людей, близких к «Спартаку». Президент РФС выступил с заявлением, глава судейского комитета был заменен, арбитр матча дисквалифицирован.

Тогда-то я понял, что все будет делаться с одной-единственной целью – помочь «Спартаку» выиграть первое чемпионство после 15-летнего перерыва. В итоге в первом сезоне мы финишировали третьими.

С первого дня моего приезда развернулась целая медийная кампания со стороны московских журналистов. Они хотели, чтобы матчи Лиги чемпионов проходили в их городе», – приводит слова Луческу Gazeta Sporturilor.

«Спартак» стал чемпионом России, опередив ЦСКА на 7 очков и «Зенит» – 8 очков.

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(фото: официальный сайт «Зенита»)