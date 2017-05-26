Imago

«Спорт день за днем»: Сергей Фурсенко сменил Максима Митрофанова на посту гендиректора «Зенита»

«Спорт день за днем»: Фурсенко сменил Митрофанова на посту гендиректора «Зенита»
Eurosport

1 час назад

Экс-президент сине-бело-голубых вернулся в клуб.

Приказ о назначении Фурсенко гендиректором был подписан в пятницу. В этой должности 63-летний менеджер сменил Максима Митрофанова, который работал в клубе с 1 января 2007 года, сообщает «Спорт день за днем».

Митрофанов займет руководящий пост на стадионе «Санкт-Петербург Арена».

  • В декабре 2005 года Фурсенко был назначен председателем совета директоров «Зенита», а в январе следующего года стал президентом клуба.
  • При Фурсенко «Зенит» выиграл чемпионат России и Кубок УЕФА.
  • С 3 января 2010 года по 25 июня 2012 года Фурсенко занимал должность президента РФС.

Читайте лучшие тексты сайта прямо в телеграме на вашем гаджете

По теме

Чемпионат России

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Как «Питтсбург» выцарапал у «Оттавы» выход в финал Кубка Стэнли

03:40
Популярные видео
Потрясающая игра защитников «Чикаго» и кипера «Далласа», от которых ты уже без ума
 354 просмотров8 ч
Ну просто ну вообще какой финиш очередного этапа «Джиро»
 305 просмотров19 ч
А еще вам может понравиться