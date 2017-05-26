«Спорт день за днем»: Сергей Фурсенко сменил Максима Митрофанова на посту гендиректора «Зенита»

Приказ о назначении Фурсенко гендиректором был подписан в пятницу. В этой должности 63-летний менеджер сменил Максима Митрофанова, который работал в клубе с 1 января 2007 года, сообщает «Спорт день за днем».

Митрофанов займет руководящий пост на стадионе «Санкт-Петербург Арена».

В декабре 2005 года Фурсенко был назначен председателем совета директоров «Зенита», а в январе следующего года стал президентом клуба.

При Фурсенко «Зенит» выиграл чемпионат России и Кубок УЕФА.

С 3 января 2010 года по 25 июня 2012 года Фурсенко занимал должность президента РФС.

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