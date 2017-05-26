«Зенит» объявил о назначении Сергея Фурсенко президентом клуба

«С целью достижения высоких спортивных результатов и улучшения функционирования клуба на очередном заседании Совета директоров АО ФК «Зенит» принято решение о внесении изменений в организационную структуру клуба: создан единоличный исполнительный орган в лице председателя правления клуба и президента.

Единогласным решением членов Совета директоров клуба на эту должность назначен Сергей Александрович Фурсенко. До завершения корпоративных процедур он будет исполнять функции генерального директора клуба. Председатель Совета директоров АО ФК «Зенит» Александр Валерьевич Дюков подписал приказ о его назначении», – говорится в сообщении на официальном сайте «Зенита».

Митрофанов, вероятно, сохранит работу в питерском клубе.

«Дюков – председатель совета директоров «Зенита». Митрофанов, возможно, останется в структуре клуба. В ближайшее время будут обсуждаться рабочие вопросы. На данном этапе не идет речи о кадровых изменениях внутри команды и тренерском штабе, но это не означает, что они исключены», – сообщает источник «Р-Спорт».

В декабре 2005 года Фурсенко был назначен председателем совета директоров «Зенита», а в январе следующего года стал президентом клуба.

При Фурсенко «Зенит» выиграл чемпионат России и Кубок УЕФА.

С 3 января 2010 года по 25 июня 2012 года Фурсенко занимал должность президента РФС.

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