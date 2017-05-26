Намного Луче. Почему Мирча Луческу должен остаться в «Зените»

После ухода Виллаш-Боаша руководство «Зенита» долго искало истеричному португальцу замену, выбрав в итоге тренера, идеально подходящего почти по всем параметрам. Адаптация в восточной Европе, знание языка, фирменный атакующий стиль игры и отличный бэкграунд, накопленный за многие годы успешной работы. Все это о Мирче Луческу. Смущал лишь почтенный возраст и особая любовь к нытью на пресс-конференциях, к чему в Питере за последние годы уже привыкли.

После подписания Луческу болельщики «Зенита» надеялись на массовый шопинг. Соперников «Шахтера» разрывали молодые бразильцы, в то время как «Зенит» после ухода Халка, Витселя и Гарая тащить было некому. В итоге за два трансферных окна клуб приобрел сразу восьмерых игроков, об эффективности которых недавно рассказал сам Мирча: «Мы сделали трансферы, чтобы иметь игроков. Но никто из них пока не стал лидером и чистым игроком основы. Должна была быть вторая линия, которая должна была заменить ушедших лидеров. Но не все с этим справились»

Несмотря на это, «Зенит» был хорош – до конца октября клуб оставался единственным российским клубом без поражений. За короткий срок у Луческу получилось грамотно перестроить команду даже после потери ключевых игроков. С уходом Гарая «Зенит» не мог нормально выйти из обороны через короткий пас, но спас неожиданный перевод Кришито в центр. Возросло количество задействованных игроков в атаке, а магию Халка компенсировал Жулиано, показав, кто на самом деле тут батя.

12 побед в 16 матчах, 5 из которых – разгромные. А после – внезапные 4:0 в Махачкале. Тогда же и вскрылась главная проблема «Зенита» – багаж Виллаш-Боаша.

«До этого два года никто не тренировался, – говорил после разгрома от «Анжи» питерский журналист Федор Погорелов. – Два года по три выходных после поражения. И красивый инстаграм был у ребят. А тут – ночью прилетели из Махачкалы, уже вечером – тренировка. Из Ирландии прилетели в три – все равно вечерняя тренировка. Ребята играют через два на третий, много тренируются и тренируются тяжело...»

Футболист Луческу играл на высшем уровне до 38 лет. Секрет его спортивного долголетия – тяжелые физические нагрузки. Растренированные футболисты «Зенита» оказались к этому не готовы. Румын выдавал огненный результат, однако так сильно вымотал игроков непривычно серьезной нагрузкой, что те не подвели. Не подвели болельщиков «Спартака», после мощного старта бездарно слив чемпионат и Лигу Европы.

Завершить перестройку в первый же год не получилось, а для Луческу в Питере теперь готовы скинуться на билет до Бухареста в один конец. Почему-то забывая о том, что сделать из насквозь прогнившей команды чемпиона, заодно лишившись всех лидеров, за один сезон невозможно. Как и нереально внезапно врубить турборежим, не попав при этом в функциональную яму. Такому подходу нужно время на адаптацию, которое по ошибке румыну могут не предоставить. Хейтить Луческу – мейнстрим, но взгляните на прошлогоднюю таблицу чемпионата, сравните очки (61 – сейчас, 59 – тогда) и разницу забитых-пропущенных (50-19 и +31 – сейчас, 61-32 и +29 – тогда). Разве с Халком, Витселем и Гараем было сильно лучше? Даже хуже.

Бросив дело на полпути, менеджмент «Зенита» распишется в беспомощности, а новый тренер снова начнет все сначала. В плане результата «Зенит» потерял год. Уволив Луческу, потеряет еще больше. Тем более, подходящих свободных тренеров питерцы не найдут. Оборонительный футбол Слуцкого вызывал отвращение даже у не слишком требовательных болельщиков ЦСКА, а Бердыев никогда не приходит один – всегда со свитой, напрашиваясь на отказ любого топ-клуба. Состав «Зенита» и так раздут, а под Манчини и Соузу нужно будет снова активно выходить на трансферный рынок.

Ситуация кажется почти безнадежной, но у Луческу бывало и хуже. В 2008-м его «Шахтер» не мог победить в девяти играх подряд, а болельщики тонко намекали на поджог дома. «Мирча, в Италии твой дом бы уже сгорел. Не пользуйся гостеприимством украинцев», – висело на «Донбасс-Арене». И это далеко не самое цензурное из того, что румын слышал в свой адрес.

Кроме руководства «Шахтера» в тренера уже не верил никто. И он не подвел. Спустя полгода Луческу победил в Лиге Европы.

Другие тексты про «Зенит»:

«Мне кричали: пошел ты на ***[далеко]». Почему Манчини в «Зените» – худшая идея в истории

Азы. Чему Луческу учит «Зенит»

Лучший спортивный телеграм