«СЭ»: Мирча Луческу покинет «Зенит», среди кандидатов – Роберто Манчини

С приходом на должность президента Сергея Фурсенко клуб активизирует работу по поиску нового тренера. Луческу останется в команде лишь при крайне маловероятном сценарии – если клуб ни с кем из кандидатов не договорится, утверждает «Спорт-Экспресс».

Приоритетным вариантом для «Зенита» является приглашение на роль тренера 52-летнего итальянца Роберто Манчини.

«Зенит» в пятницу объявил о назначении Сергея Фурсенко на должность президента клуба.

Мирча Луческу в завершившемся сезоне занял с «Зенитом» третье место в РФПЛ.

Роберто Манчини после увольнения из «Интера» в 2016 году находится без клуба.

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