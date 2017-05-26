LaPresse
«СЭ»: Мирча Луческу покинет «Зенит», среди кандидатов – Роберто Манчини
Переговоры с итальянцем будет вести Сергей Фурсенко.
С приходом на должность президента Сергея Фурсенко клуб активизирует работу по поиску нового тренера. Луческу останется в команде лишь при крайне маловероятном сценарии – если клуб ни с кем из кандидатов не договорится, утверждает «Спорт-Экспресс».
Приоритетным вариантом для «Зенита» является приглашение на роль тренера 52-летнего итальянца Роберто Манчини.
- «Зенит» в пятницу объявил о назначении Сергея Фурсенко на должность президента клуба.
- Мирча Луческу в завершившемся сезоне занял с «Зенитом» третье место в РФПЛ.
- Роберто Манчини после увольнения из «Интера» в 2016 году находится без клуба.
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