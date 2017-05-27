Константин Сарсания назначен спортивным директором «Зенита»

В руководстве санкт-петербуржского клуба продолжаются перемены: после возвращения Сергея Фурсенко на пост президента, на должность спортивного директора приглашен Константин Сарсания.

«Зенит» на официальном сайте поприветствовал специалиста, который работал спортивным директором в клубе с 2006 по 2007 год, а после был советником президента по вопросам трансферной и селекционной политики.

С 2010 года Сарсания в течение двух лет возглавлял «Факел», а еще пять – литовский «Атлантас».

В РФПЛ сезона-2016/17 «Зенит» занял третье место и второй год подряд не сыграет в Лиге чемпионов.

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