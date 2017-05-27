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Максим Митрофанов остался в «Зените», но сменил должность
Большие перемены в питерском клубе.
Бывший генеральный директор «Зенита» Максим Митрофанов назначен на должность советника председателя правления клуба по стадиону и спортивной инфраструктуре. Об этом сообщил официальный сайт «Зенита».
- В пятницу было объявлено, что генеральным директором «Зенита» назначен бывший президент клуба и РФС Сергей Фурсенко, который позднее станет председателем правления и президентом «Зенита».
- Спортивным директором питерской команды стал Константин Сарсания.
- Митрофанов работает в «Зените» с 2006 года.
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