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Максим Митрофанов остался в «Зените», но сменил должность

Митрофанов остался в «Зените», но сменил должность
Eurosport

1 час назад

Большие перемены в питерском клубе.

Бывший генеральный директор «Зенита» Максим Митрофанов назначен на должность советника председателя правления клуба по стадиону и спортивной инфраструктуре. Об этом сообщил официальный сайт «Зенита».

  • В пятницу было объявлено, что генеральным директором «Зенита» назначен бывший президент клуба и РФС Сергей Фурсенко, который позднее станет председателем правления и президентом «Зенита».
  • Спортивным директором питерской команды стал Константин Сарсания.
  • Митрофанов работает в «Зените» с 2006 года.

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