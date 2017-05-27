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«Чемпионат»: «Зенит» и «ПСЖ» сделали предложение Роберто Манчини

«Чемпионат»: «Зенит» и «ПСЖ» сделали предложение Манчини
Eurosport

30 мин. назад

Итальянцу есть над чем подумать.

Новый президент «Зенита» Сергей Фурсенко предложил Роберто Манчини стать главным тренером петербургской команды. Переговоры стартовали 25 мая. Итальянец не отказал «Зениту», признавшись при этом, что у него другие предложения от европейских команд, включая вариант с «ПСЖ», над которыми он раздумывает

Ожидается, что Фурсенко вернется с переговоров в Россию 30 мая, передает «Чемпионат».

  • В сезоне-2016/17 «Зенитом» руководил Мирча Луческу, с которым сине-бело-голубые заняли третье место в РФПЛ.
  • Манчини прежде возглавлял «Фиорентину», «Лацио», «Интер», «Манчестер Сити» и «Галатасарай». С августа 2016 итальянец находится без работы.

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