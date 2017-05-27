«Чемпионат»: «Зенит» и «ПСЖ» сделали предложение Роберто Манчини

Новый президент «Зенита» Сергей Фурсенко предложил Роберто Манчини стать главным тренером петербургской команды. Переговоры стартовали 25 мая. Итальянец не отказал «Зениту», признавшись при этом, что у него другие предложения от европейских команд, включая вариант с «ПСЖ», над которыми он раздумывает

Ожидается, что Фурсенко вернется с переговоров в Россию 30 мая, передает «Чемпионат».

В сезоне-2016/17 «Зенитом» руководил Мирча Луческу, с которым сине-бело-голубые заняли третье место в РФПЛ.

Манчини прежде возглавлял «Фиорентину», «Лацио», «Интер», «Манчестер Сити» и «Галатасарай». С августа 2016 итальянец находится без работы.

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