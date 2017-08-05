Локомотив
    -
    20:00
    05.08.17
    Локомотив
    СКА-Хабаровск
      Чемпионат России • Тур 4
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      Онлайн
      Локомотив - СКА-Хабаровск
      Чемпионат России - 5 августа 2017

      Футбол, Чемпионат России. Следите за матчем Локомотив – СКА-Хабаровск на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 20:00 5 августа 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Юрий Семин или Алексей Поддубский? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Локомотив – СКА-Хабаровск? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Локомотив и СКА-Хабаровск, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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