Зенит
    -
    19:00
    15.10.17
    Санкт-Петербург Арена
    Арсенал Тула
      Чемпионат России • Тур 13
      КалендарьТаблица
      Перед матчем

      Онлайн
      Зенит - Арсенал Тула
      Чемпионат России - 15 октября 2017

      Футбол, Чемпионат России. Следите за матчем Зенит – Арсенал Тула на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 19:00 15 октября 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Роберто Манчини или Миодраг Божович? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Зенит – Арсенал Тула? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Зенит и Арсенал Тула, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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      Данил Тармасинов
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      «Зенит» принимает тульский «Арсенал» и гонится за проходными тремя очками.

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