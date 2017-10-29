Амкар
    -
    11:30
    29.10.17
    Звезда
    Урал
      Чемпионат России • Тур 15
      КалендарьТаблица
      Перед матчем

      Онлайн
      Амкар - Урал
      Чемпионат России - 29 октября 2017

      Футбол, Чемпионат России. Следите за матчем Амкар – Урал на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 11:30 29 октября 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Гаджи Гаджиев или Александр Тарханов? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Амкар – Урал? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Амкар и Урал, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
      30
      Главное 
       
       Удалить

      Комментариев нет

      комментарий 0