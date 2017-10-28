Ростов
    -
    19:00
    28.10.17
    Олимп-2
    Спартак
      Чемпионат России • Тур 15
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      Ростов - Спартак
      Чемпионат России - 28 октября 2017

      Футбол, Чемпионат России. Следите за матчем Ростов – Спартак на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 19:00 28 октября 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Иван Данильянц или Массимо Каррера? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Ростов – Спартак? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Ростов и Спартак, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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      Дмитрий Панферов
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      «Спартак» идет в таблице пятым, «Ростов» 11-м – команды разделяют всего 4 очка, так что все может очень круто поменяться. В чемпионате России есть интрига, давайте следить за ее развитием.

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