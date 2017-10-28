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Ростов - Спартак
Чемпионат России - 28 октября 2017
Футбол, Чемпионат России. Следите за матчем Ростов – Спартак на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 19:00 28 октября 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
Кто победит в битве тренеров, Иван Данильянц или Массимо Каррера? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вы уже проголосовали за победителя в матче Ростов – Спартак? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
Сегодня сражаются Ростов и Спартак, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.
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«Спартак» идет в таблице пятым, «Ростов» 11-м – команды разделяют всего 4 очка, так что все может очень круто поменяться. В чемпионате России есть интрига, давайте следить за ее развитием.